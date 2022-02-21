عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاصيل المؤتمر الأدبي عن قصيدة الفصحى وتحدياتها في العصر الحديث

من فعاليات المؤتمر
من فعاليات المؤتمر الأدبي

 أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث عُقد مؤتمر بعنوان "قصيدة الفصحى وتحدياتها" بالتعاون مع النقابة العامة لإتحاد كتاب مصر، والنقابة الفرعية لإتحاد الكتاب، فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة أ. د.إيناس عبد الدايم، لإثراء الحركة الثقافية والأدبية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين.


يرأس المؤتمر سعد عبد الرحمن، والأمين العام عبد الحافظ بخيت، والدكتور علاء عبد الهادى. 
بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، ثم الجلسة الافتتاحية وكلمة أمين عام المؤتمر الذي تحدث عن شعر الفصحى والقصيدة وأهم عواملها، ودور النقد في النهوض بالقصيدة وماهي التحديات التي تواجه القصيدة القصيرة.

txt

الاغتراب في أدب يحيى حقي.. كتاب جديد بالهيئة العامة

txt

"الرواية بين السينما والدراما" في لقاء نادي أدب أسيوط

 

 أعقبها كلمة رئيس المؤتمر أوضح خلالها عناصر القصيدة ومكوناتها وماهي التحديات التي تواجه قصيدة الفصحى بشكل عام والتي تواجهها في أشكالها الثلاثة" القصيدة العمودية، وقصيدة الشعر الحر وقصيدة النثر" وأن لكل شكل منهم تحدياته المختلفة والخاصة ويتمثل ذلك في صعوبة التخلص من ميراثها التقليدي، تلى ذلك كلمة القاص محمد عبد المطلب. 


أعقبها الجلسة البحثية الأولي برئاسة الدكتور  بهاء الدين رمضان، والتي بدأت بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح المرحوم الشاعر  محمد أبو دومة، وشارك في الجلسة الدكتور  عماد حسيب محمد، وتحدث عن رؤية العالم والتحول من النص الجمالي إلى النص الرئوي بخصوص شعراء الصعيد  والدكتور محمود فرغلي عن النموذج الرومانسي في شعر أحمد الشافعي، ومصطفى حامد جماليات البناء، أعقبها التكريمات حيث تم تكريم الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس المؤتمر، والشاعر  محروس المدنى.


كما تخلل المؤتمر زيارة متحف سوهاج للآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية بحقبها المختلفة فرعونية وقبطية وإسلامية والتى تجلت على أرض سوهاج العامرة بالتاريخ والحضارة ما أضاف لها خصوصية ضاربة فى القدم.


تلاها عقد الجلسة البحثية الثانية أدارها رمضان عبدالله، قدم الدكتور أحمد الصغير بحثه عن "آليات السرد فى القصيدة الشعرية الحديثة "شعراء اتحاد الكتاب نموذجا" من خلال مقارنة نقدية لنصوص الشعراء المعاصرين جنوبى الصعيد أمثال الشعراء بهاء الدين رمضان، أسامة الزقزوق، وعلاء الدين رمضان، وفرغلي الخبيري، ومحروس المدنى، ومحمد الصاوى، وأوفى الأنور، وناصر موسى.

 

كما تحدث عن سردية الشعر وشعرية السرد فى نصوص الشعراء، بالإضافة إلى أمسية شعرية أدارها الشاعر  محمد خضر عرابي ، وذلك بحضور مدير عام فرع ثقافة المنيا ونخبة من الشعراء والمبدعين.

اتحاد الكتاب وزارة الثقافة قصور الثقافة الحضارة المصرية الهيئة العامة لقصور الثقافة الوعي الثقافي الثقافة الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

بعد نشر صور زفافه بأيام .. سيارة تدهس عريسًا بالشيخ زايد

فرمان كيروش.. ياسر إبراهيم يعوض غياب حجازي في قائمة المنتخب أمام السنغال

الغزو يقترب.. البنتاجون: روسيا قد تهاجم أوكرانيا اليوم

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

المشدد 3 سنوات لـ دبور سفاح الإسماعيلية لتعاطيه المواد المخدرة

ترشيحاتنا

عمرها 95 عاما .. كيف تصمد الملكة إليزابيث أمام كورونا ؟

وزيرة البيئة خلال لقاء جون كيري: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ خلال أيام

ضبط رجل يحمل مسدساً أمام منزل النجمة العالمية ألكسندرا داداريو

"السد" يتوج بطلًا للدوري القطري بفوز عريض على الأهلي

تهديدات روسيا.. أوكرانيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن

ضبط مؤسسي تطبيق الرمال البيضاء لتحويل الأموال للخارج .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازو ووسيم.. 10 صور من حلقات مسلسل اللعبة 3

علاج البواسير الخارجية بالزيوت في المنزل

ترتيب الدوري الإنجليزي.. هل يغتال صلاح أحلام جوارديولا والمان سيتي مجددًا؟

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

فيديو

استشهد في مداهمة أمنية .. قصة استشهاد المقدم محمد حسان

هيئة الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا...فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما حقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله أحمد ؟ "فيديو"

نجلاء بدر عن الهجوم على زوجها: كان بيهزر .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

اﻟﻤﺰﻳﺪ