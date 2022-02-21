داعية: الناس فاهمة ضرب الزوجات غلط

كشف الدكتور محمد علي، داعية إسلامي، عن رأي الدين في موضوع ضرب الزوجات في الإسلام.

وتابع محمد علي، في حواره مع برنامج "البيه والهانم" المذاع على قناة "صدى البلد": "الناس فاهمة الضرب غلط، والدين قال إن فيه ضرب لكن ليس كما يعتقد الكثيرين، ويكون بالمودة والرحمة، وأعطيها ظهري وأنا نائم معها".

وأضاف محمد علي، أننا نبدأ بتنبيه المرأة وبعد ذلك الهجر في المضاجع ويأتي الضرب بطريقة غير مؤذية مما يعني أنه لا يوجد ضرب، وليس الضرب المبرح.

وأردف محمد علي، أن موضوع تعدد الزوجات أمرا شائكات، وليس سنة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

واستطرد أن التعدد يدخل تحت بند المباح والتخيير بين الفعل والترك، لافتا إلى أن التعدد يكون حراما في حالات، ومنها القدرة المادية والجسمنية وعدم القدرة على أنه يعدل الرجل بين أزواجه.

وأشار إلى أن الأصل في الزواج ان تكون زوجة واحدة، لافتا إلى أن التعدد حلال لكن مع وجود الشروط سالفة الذكر.

وأكمل أن الله سبحانه وتعالى حثنا على احترام الآخر بغض النظر عن لونه واسمه وفكره ودينه وجنسه.

وأضاف د. محمد علي، في حواره مع برنامج "البيه والهانم" المذاع على قناة "صدى البلد": "يجب علينا أن نتعامل مع جميع الناس باختلاف آرائهم وأفكارهم وألوانهم وعقائدهم بالحسنى والكلمة الطيبة والاحترام المتبادل".

وتابع محمد علي: "تتجلى نظرة الإسلام إلى الرسالات السماوية، تجلي مبني على احترمها والإيمان بها".



وأكمل محمد علي: "من كتب الله التي ينبغي أن نؤمن بها هي التوراة التي أنزلت على موسى لأنه به هدى ونور، وكتاب الإنجيل يؤمن بما كان متواجد في التوراة، والقرآن يؤمن بما كان متواجد في التوراة والإنجيل اللذان نزلا على سيدنا موسى وسيدنا عيسى".



ولفت محمد علي، إلى قول الله تعالى "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، ولا يمكن أن نجبر أحدا على اعتناق الإسلام أو الإيمان وتوحيد الله.

