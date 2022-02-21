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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|جوجل تحول أجهزة الكمبيوتر القديمة إلى جديدة.. وكيفية حذف اقتراحات تطبيق ماسنجر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

كيفية حذف اقتراحات تطبيق Messenger ماسنجر بسهولة


إذا كنت واحدا من مستخدمي تطبيق Messenger ماسنجر ، فستلاحظ أن هناك عددا كبيرا من اقتراحات ماسنجر لأشخاص لا تعرفهم، حيث يعتقد ماسنجر أن هذه الطريقة تهدف إلى أن يكون وسيلة للحصول على أصدقاء محتملين على فيسبوك للتواصل، إلا أن بعض الأشخاص يجدونها في الوقت نفسه شيئا مزعجا وانتهاكًا للخصوصية.

 

6 ميزات خرافية يحصل عليها مستخدمو هواتف أندرويد مع Android 13


تستعد شركة جوجل الأمريكية، لإطلاق نظام تشغيلها الأحدث والأفضل على الإطلاق لهواتف أندرويد، وهو Android 13 أو أندرويد 13 خلال أشهر، حيث من المقرر أن تعلن عن بشكل رسمي في شهر أكتوبر القادم، كما سيكون إصدارًا جديدًا بالكامل يحتوى على ميزات لأول مرة مع تصميم مختلف تماما.

 

جوجل تمنح مستخدمي أجهزة الكمبيوتر القديمة فرصة تحويلها لجديدة بهذه الطريقة


أصدرت شركة جوجل الأمريكية، نظام تشغيل Chrome OS Flex مجانا لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث تعتبر طريقة لتحويل الأجهزة القديمة التي تعمل بأنظمة تشغيل ويندوز إلى أجهزة Chromebook حديثة من جوجل.

 

روبوت ناسا الجوال "برسيفرنس" يكمل عامه الأول على المريخ بنجاح


استطاع روبوت ناسا الجوال Perseverance برسيفرنس إكمال عامه الأول على المريخ بنجاح، حيث يعتبر أثقل مركبة على الإطلاق تهبط بأمان على سطح المريخ ، وتعود أيضًا، حيث يزن حوالي 1025 كيلوجرامًا.  

 

شاومى تشوق لهاتف غامض بمواصفات مميزة وسعر رخيص


كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية تعتزم إصدار هاتف جديد من الفئة المتوسطة بسعر رخيص تحت علامتها التجارية ريدمي، حيث من المتوقع أن يصدر الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.  

 

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