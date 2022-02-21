بوتين: سأتخذ قراري بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك اليوم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيتخذ اليوم، الإثنين، قراره حول مسألة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد.

وحسب "روسيا اليوم"، قال “بوتين”، في ختام اجتماع لمجلس الأمن الفدرالي الروسي، حول تطورات الأزمة الأوكرانية ومسألة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك على خلفية التصعيد الحالي: "الزملاء المحترمون، استمعت إلى آرائكم، سيتم اتخاذ القرار اليوم".

وترأس بوتين اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الروسي حيث أبلغ أعضاؤه الرئيس بمواقفهم بشأن مسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، اللتين تعتبرهما روسيا حاليا جزءا من أراضي أوكرانيا.

وأيد أعضاء المجلس، بينهم رئيس الوزراء، سيرجي ميشوستين، ووزير الخارجية، سيرجي لافروف، ووزير الدفاع، سيرجي شويجو وسكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، ونائبه، دميتري مدفيديف، ووزير الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية، سيرجي ناريشكين، فكرة الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.