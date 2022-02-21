وليد مراد: قررت الهبوط رغم العاصفة يونيس وتعلمت الطيران في القوات الجوية

كشف الطيار المصري، وليد مراد، عن كواليس نجاحه في الهبوط بالطائرة بمطار "هيثرو" بلندن، مشيرا إلى أنه استطاع ظروف الطقس السيئ بإنجلترا في ذلك الوقت للحفاظ على الركاب.

وأضاف الطيار المصري، في حديثه التلفزيوني إلى قناة "الغد"، أنه قام بأداء عمله الطبيعي، والتعامل بسلام مع الأمر، موضحا أن اهتمام الرأي العام الدولي بما حدث يؤكد مدى الاحترافية لدى الطيارين المصريين وشركة مصر للطيران.

وقال إن الركاب شعروا بسعادة بالغة بعد الهبوط، موضحا أن كل طيار مصري يتعامل باحترافية ويملك من القدرة على التعامل مع أي ظرف.

وأكد الطيار المصري، أن قرار الهبوط في مثل هذه الأحوال ينبغي له أن يُضع في اعتبار سلامة الركاب ومعدل الأمان.

ولفت الطيار المصري، إلى أنه كان يعلم بسوء الأحوال الجوية وكان قرار الهبوط محسوما ونزل بسلام، منوها بأنه تعلم الطيران في القوات الجوية بالسرب الأول الشراعي، ثم انتقل إلى مصر للطيران بعد إنهائه للدراسات الخاصة.

ولقي مقطع فيديو يظهر طيارا مصريا يهبط بسلام في مطار هيثرو بإنجلترا رغم قوة العاصفة يونيس لقي المزيد من الإشادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.