موسكو: تدمير مدرعتين تابعتين للجيش الأوكراني انتهكتا الحدود الروسية

أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، اليوم الإثنين، تدمير مدرعتين تابعتين لقوات المشاة بالجيش الأوكراني، أبديتا مقاومة، عند انتهاكهما للحدود الروسية.

وجاء في بيان المنطقة العسكرية الجنوبية "نتيجة للاشتباك، بعد انتهاك الحدود، تم تدمير عربتين مدرعتين والقضاء على خمسة مخربين"، وفقًا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضاف البيان بهذا الصدد، أنه "في الساعة السادسة صباحًا من اليوم 21 فبراير قامت قوة من حرس الحدود في مقاطعة روستوف بالاشتراك مع وحدة إسناد من حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، بالكشف عن تواجد مجموعة مجهولة تستقل عربتي مشاة عسكريتين، في وضعية انتهاك للحدود الروسية الأوكرانية، وتم وقف تحرك المجموعة وجرى القضاء عليها بعدما أبدت مقاومة مسلحة".

وتمت الإشارة إلى أنه لم تقع أي خسائر بين العسكريين الروس وأفراد حرس الحدود عند إحباط هذا العمل التخريبي، وأن تدمير كلتا العربتين، من قبل القوات الروسية التي وصلت على الفور إلى مكان الاشتباك، تم باستخدام أسلحة مضادة للدبابات.