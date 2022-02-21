وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقى السفير اللبناني بالقاهرة

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفير علي الحلبي، سفير لبنان لدى القاهرة.

في بداية اللقاء، أبدى السفير إعجابه بتجربة التنسيقية كمنصة سياسية شبابية قائمة على التعدديه والتنوع والحوار بين الشباب من مختلف الأيدولوجيات الحزبية والسياسية في مصر.

وأشاد السفير بمتانة العلاقات المصرية اللبنانية وعمق الروابط الأخوية بين البلدين، مؤكدًا أن مصر الشقيقة الكبرى دائما ما تكون داعمة لسائر الدول العربية، وطالما وقفت إلى جوار لبنان في مختلف التحديات.

وأكد " الحلبي " أن القيادة السياسية المصرية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لبلاده، مستشهدًا بأهمية خطوة تصدير الغاز المصري إلى لبنان، كما اطلع السفير وفد التنسيقية على آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وفي ختام اللقاء قدم حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين درع " التنسيقية " للسفير تقديرًا له ولجهوده وحرصه علي التعاون بين البلدين.

ضم وفد التنسيقية خلال اللقاء النائب أحمد مقلد، النائب طارق الخولي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وفيولا فهمي, حازم هلال وحسام الدين محمود، أعضاء تنسيقية وشباب الأحزاب والسياسيين.