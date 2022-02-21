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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. إصابة 13 في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بأسوان

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

تعرض 13 شخصا لاصابات متفرقة بالجسم نتيجة انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية فارس في أسوان.

 

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح وكسور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.  

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وبناء علي تعليمات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، تم رفع آثار الحادث لتيسير الطريق منعًا لوقف الحركة المرورية، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة.   

 

وتبين أن الإصابات أغلبها طفيفة ما بين كسور وجروح، ويتلقى المصابون الرعاية الطبية والعلاج اللازم داخل المستشفي.

 

 

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان 


 

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