برلماني: "صيدلي الكركمين" ابتدع وصفات خزعبلية لعلاج المرضى

كشف النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس النواب، العقوبات المنتظرة للصيدلي أحمد أبو النصر والمعروف بصيدلي الكركمين.



وقال طارق عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير مساء اليوم الاثنين، أن العقوبة ستكون حسب ما تنتهي إليه التحقيقات في وصف الجرائم التي ارتكبها.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن الصيدلي أحمد أبو النصر انتحل صفة طبيب وعالج مرضى دون حصوله على تخصص أو شهادة، لافتا إلى أن علاج مرض السكر بالخلايا الجذعية أمل كبير.



وأردف النائب طارق عبد العزيز، أن الصيدلي أحمد أبو النصر ابتدع وصفات خزعبلية غير دقيقة لعلاج المرضى دون دليل طبي، متابعا أنه لا يوجد ما يعرف بالطب النبوي.

