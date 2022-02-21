الغرفة العربية البرازيلية واتحاد المستخلصين الجمركيين يبحثان سبل التعاون المشترك

عقد تامر منصور الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، اجتماعًا مع المستشار الدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمستخلصين الجمركيين لبحث التعاون المشترك بين الغرفة والاتحاد العام للمستخلصين العرب.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد العام للمستخلصين العرب بالقاهرة، مايكل جمال المدير الإقليمي لمكتب الغرفة بالقاهرة و رانيا هجرس مدير العلاقات الدولية بالغرفة.



واستعرض منصور خلال الاجتماع مجال عمل غرفة التجارة العربية البرازيلية، والتي تهدف في المقام الأول إلي زيادة التجارة بين البلدان العربية والبرازيل، وتعرف الجانبين العربي والبرازيلي بالفرص الإستثمارية المتاحة، فضلًا عن مواكبة التحول الرقمي بتبني نظام Blockchain والذي تعتبر الغرفة الاولى بين غرف التجارة في تطبيقه.

وقدم رئيس الاتحاد العام للمستخلصين العرب كافة الأنشطة والاتفاقات المبرمة مع الدول العربية "تونس - المغرب - السودان" في مجال التخليص الجمركي وتطوير المنافذ الجمركية والاتجاه أيضا الى التحول الرقمي لمواكبة التغيرات العالمية.

وانتهي الاجتماع إلي ضرورة زيادة التعاون بين الغرفة والإتحاد بما يساهم في زيادة التبادل التجاري، عبر إزالة المعوقات الجمركية التي تحد من حرية حركة التجارة بين الدولة العربية والبرازيل.

اتفق الجانبان على التعاون فيما يتعلق بتوعية الدول العربية بالسوق البرازيلي من خلال الندوات وورش العمل التي يعقدها الاتحاد وايضا التي ستعقدها الغرفة البرازيلية، كما تم الاتفاق على مشاركة الغرفه بورشة العمل التي سيعقدها الاتحاد خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع غرفه تجارة عمان

واتفق الجانبان علي إعداد مذكرة تفاهم لتوضيح طبيعة التعاون خلال الفترة المقبلة علي ان يتم توقيعها رسميًا في أقرب وقت، بعد الانتهاء من صياغتها ومراجعتها من الإدارات المختصة لدي المكتب الإقليمي للغرفة والاتحاد .