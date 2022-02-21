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كريم صبري يحذر من خطورة السمنة: تقطع النفس عند النوم ..فيديو

كريم صبري
كريم صبري

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة يحتاج إلى عملية تكميم للمعدة، مشيرًا إلى أن تكميم المعدة إحدى طرق إنقاص الوزن، إضافة إلى علاج الأمراض المصاحبة للسمنة.

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تكميم المعدة تفضل في السن الصغير، خاصة وأنها لا تؤثر على النمو، أو الاتزان الهرموني، وتعتمد على تقليل كمية الأكل، من خلال استبعاد جزء من المعدة، المسئول عن إفراز جزء كبير من هرمون الجوع.

وحذر أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، من خطورة السمنة، مشيرًا إلى أنها تساهم فى انقطاع النفس عند النوم، والإصابة بالسكر، والتهاب الكبد.


قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكري بجامعة عين شمس، إن عملية التكميم ما هي إلا تصغير لحجم المعدة، أما تحويل المسار فهي تصغير مع عزل الجزء المسؤول عن امتصاص السكريات والدهون، وتصلح لمن يعاني من ارتجاع المريء أو لمحب السكريات، كما انها تعد عملية علاجية لمرضى السكري من النوع الثاني.

وأضاف "صبري"،  أن تكميم المعدة من الممكن أن تكون مرحلة أولى لمن يعاني من السمنة المفرطة، ومن ثم إجراء تحويل المسار، مشيرًا إلى أن تحويل المسار عملية فعالة وقوية في إنقاص الوزن.

وأوضح أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن هناك الكثير من أنواع تحويل المسار مثل تحويل الكلاسيكي أو المصغر، وتحويل مع التكميم، والكثير من الأنواع الأخرى، مشيرًا إلى ضرورة ترك اختيار نوع العملية للطبيب


قال غانم أحمد السيد، مريض سمنة مفرطة، إنه يسكن في محافظة كفر الشيخ ويبلغ من العمر 48 عاما ووزنه أكثر من 141 كيلو جراما ويعاني من مرض السمنة المفرطة منذ 20 عام؛ مما جعله لا يستطيع المشي بشكل سليم ودائما يشتكي من آلام مبرحة في المفاصل.

وأضاف "السيد"،  أن مرض السمنة المفرطة تسبب في عدم مقدرته على ممارسة عمله وحياته بشكل سليم، خاصة وأنه من عائلة كل أفرادها يعانون من السمنة ويعشقون الطعام بكل أنواعه ولكنهم أجروا جراحة تكميم المعدة المصغر وتحويل المسار.

وتابع: "فضلت إجراء حراجة تحويل المسار وتكميم المعدة؛ خاصة وأنها ستعافيني من بعض الأمراض التي أُصبت يها جراء السمنة المفرطة والتي أعاني منها منذ فترة كبيرة وتعوق حركتي وحياتي بشكل طبيعي".

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