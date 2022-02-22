تعليم القليوبية: 200 مدرسة تشارك في مبادرة حصة في مركز شباب

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم فى القليوبية مشاركة جميع مدارس المحافظة و مراكز الشباب في مبادرة حصة في مركز شباب ، مشيرا إلى أنه يتم ممارسة جميع أنواع الرياضة داخل المراكز والملاعب، من منطلق الرياضة أسلوب حياة .

وأشار وكيل الوزارة الى أن هناك تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة حيث يتم تنفيذ المبادرة بواقع 100 مركز شباب و100 مدرسة، بإجمالي 65 ألف طالب خلال الفصل الدراسي الثاني، بواقع يومين أسبوعيا ويتم تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، وذلك بعد الساعة 12 ظهرا، حتى لا تؤثر على العملية التعليمية، ويتم تنفيذ الأنشطة من خلال مشرفي واخصائيي ومدربي مراكز الشباب بالمدرسة.

وكانت مديريتا الشباب والرياضة والتربية والتعليم في محافظة القليوبية قد أعلنت انطلاق أولى فعاليات مبادرة حصة في مركز شباب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب، والعمل على توجيهها بشكل مناسب لصقل وتنمية المهارات، وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وتحقيق الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة. وإقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم، ورفع الوعي الثقافي والحضاري لديهم، بالإضافة إلى اشتراك الطلاب في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل، عن طريق التواصل الفعال بين مؤسسات المجتمع.