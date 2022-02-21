مختار جمعة: بيوت الله مفتوحة في شهر رمضان بشرط

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية تعاملت مع جائحة كورونا، مضيفا أن الرأي الديني يتبع الرأي الطبي.



وتابع محمد مختار جمعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، اليوم الإثنين: “ملتزمون بكل الإجراءات الاحترازية التي فرضت لمواجهة الجائحة.. بيوت الله مفتوحة في شهر رمضان مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.



وأكمل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الضوابط على الصلاة القيام على النحو الذي تمت به في العام الماضي، مشيرا إلى أنه لا مانع من فتح مصليات السيدات متى توافرت من تشرف على تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى أن الدور الأساسي لوزارة الأوقاف هو عمارة بيوت الله عز وجل.

