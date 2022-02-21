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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد اعتراف بوتين..

أحمد موسى: الساعات المقبلة تشهد أمورا غير متوقعة

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم يترقب موضوع منطقتي دونيتسك ولوفانستك، ومن الممكن أن تشهد الساعات المقبلة أمورا غير متوقعة.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم حلقة جديدة من برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، اليوم الإثنين، أن الكرملين أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.
 

 

وتابع أحمد موسى، أن العالم يترقب ما سيحدث في أوكرانيا خاصة إذا اعترفت روسيا بمنطقتي لوهانستك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين.
 

وتساءل أحمد موسى، خلال تقديم حلقة جديدة من برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، "ماذا سيحدث إذا أعلن بوتين الاعتراف بـ منطقتي لوهانستك ودونيتسك".

 

وتابع أحمد موسى، أن منطقتي لوهانستك ودونيتسك منفصلتان عن أوكرانيا منذ عام 2014، لافتا إلى أن الاقمار الصناعية رصدت أعدادا هائلة من الجيش الروسي وانتشارا جديدا للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

أحمد موسى دونيتسك لوفانستك صدى البلد فلاديمير بوتين

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