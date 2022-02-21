انفانتينو يشيد ببطولة كأس أبطال المدارس الإفريقية في كينشاسا

حرص السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، علي حضور نهائي بطولة كأس أبطال المدارس الأفريقية في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، حيث أشاد بجمال كرة القدم وتنبأً بمستقبل قوي للبطولة التي تعطي الأولوية للتعليم والتنمية الاجتماعية من خلال كرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا)، أن إنفانتينو حضر النهائي برفقة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وفاطمة سمورة السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم وممثلي الاتحادات ومجموعة من أساطير الفيفا.

وقال إنفانتينو في كلمة ألقاها في هذه المناسبة- حسب الموقع الرسمي للفيفا اليوم :" إنني اليوم لرجل سعيد لأن أرى ابتسامة هؤلاء الفتية والفتيات والسعادة التي رأيتها في أعينهم والتي تعتبر بالشيء الرائع. هذا هو جمال كرة القدم".

وأضاف:" لقد قامت جمهورية الكونغو الديمقراطية بأداء عمل رائع في عملية التنظيم لهذا الحدث والذي يعتبر النسخة الأولى من هذه المسابقة الرائعة والمثيرة، والتي ستصبح أحد أكبر المسابقات ليس فقط في أفريقيا ولكن في سائر أنحاء العالم".

وأوضح: "بالطبع فإن أهمية إشراك المدارس تتعدى بصورة محددة فكرة القيام فقط بلعب وممارسة كرة القدم ،حيث أنها تشمل أيضاً التعليم".

وتابع:" لدى الفيفا برنامج المدارس لكرة القدم، والذي يساعد كل المدارس في سائر أنحاء العالم على التعليم وعلى ممارسة رياضة كرة القدم.. تظل رياضة كرة القدم بالشيء الساحر الذي يمثل الوحدة المتمثلة في تجميع هؤلاء الفتية والفتيات من جميع أنحاء أفريقيا: إنه لشيء جميل".

