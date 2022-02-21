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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والدته قاطعته بسبب زوجته.. محمد الريفي يبكي ويصرخ في شوارع المغرب.. فيديو

محمد الريفي
محمد الريفي

انتشر مقطع فيديو للفنان المغربي محمد الريفي ؛ وهو حالة صعبة للغاية ؛ حيث كان يصرخ ويبكي  بصوت عال في أحد شوارع المغرب  قائلا: أمي يا ربي أمي.

وكان سبب الصراخ والبكاء هو وجود خلافات بينه وبين والدته ومقاطعتها له وعدم التواصل معه، وغضبها عليه.

وأوضح محمد الريفي تفاصيل أزمة مقاطعة والدته له، في تصريحات صحفية سابقة، قائلا إن أشقاءه منعوه من التعامل مع والدته، وهم الذين أحالوا علاقتهما إلى ما آلت إليه من قطيعة.

وخرجت والدة محمد الريفي عن صمتها في تصريحات سابقة، ونفت ما قاله محمد الريفي، مشيرةً إلى أن السبب يكمن في عدم رضاها عن زواج محمد الريفي ورغبته في عدم رؤيته وزوجته قائلةً: والله عمري ما هرضى عليك.

محمد الريفي يتعرض لازمة صحية :

 

وجه الفنان المغربي رشيد الوالي رسالة مؤثرة للفنان محمد الريفي بعد تعرضه الى أزمة صحية.

ودعم رشيد الوالي زميله محمد الريفي  حسابه الرسمي بموقع “ إنستجرام "  ،قائلا :”استمعت إلى صرخة الفنان محمد الريفي المؤلمة، هو المرض الذي لا يعرف صديق و لا يفرق بين كبير و صغير”.

وأضاف : أعبر لك أخي محمد الريفي  على تعاطفي و دعائي لك بالشفاء، فأنت محبوب وعفوي و شاب و مميز و تستحق كل خير. هي محنة ستمر وسوف تشفى بإذن الله”.

وتابع  رسالته لـ محمد الريفي :” دعواتنا لك بالشفاء أنا و أسرتي و شكرا للجهات التي استمعت و اتصلت و تقوم بالواجب لإبن البلد، اللهم اشف أخونا محمد لا شفاء إلا شفاؤك، أما الخوف الذي تشعر به فيقربك أكثر من الله، و لن يتخلى عنك”.

وأختتم رسالته : “وأيّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ”.

محمد الريفي يصاب بمرض مجهول:

 

وقام الفنان المغربي محمد الريفي بنشر فيديو عبر صفحته الرسمية وهو في حالة بكاء شديدة بسبب تألمه من المرض.

وناشد الريفي المسئولين بسبب عدم قدرته على تحمل الوجع، ثم  قام بعدها بحذف الفيديو.

وقامت زوجته بنشر تغريدة عبر تويتر كتبت فيها  «أعتذر من الجميع لم أتمكن من الردّ على رسائلكم الكثيرة، زوجي حاليا يعيش في فترة صعبة جداً على المستويين النفسي والصحي، ما خلينا أطباء في العالم ما رحنا لها لمعاينته، إن شاء الله يرجع كما حالته السابقة، وترجع لنا ولحياتنا الضحكة»، وطلبت من الجميع الدعاء له.

ويعاني محمد الريفي  من مرض مجهول لا يعرف سببه، رغم سفره  إلى إيطاليا وإسبانيا خلال الأشهر الخمس الماضية، إلا أن الأطباء فشلوا في تشخيص المرض الذي يبدو أنه تسمم في جسده.

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