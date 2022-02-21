بوتين: أوكرانيا الحديثة أسستها روسيا ومنحتها أراض

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن اوكرانيا ليست دولة جوار ولكن أيضا تربطها مع روسيا علاقات قوية.

وأشار بوتين خلال كلمته للشعب الروسي، منذ قليل، أن اوكرانيا الحديثة أسستها روسيا ومنحتها بعض الأراضي لتشكل دولتها.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «شرق أوكرانيا أرض روسية قديمة، وستالين حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي».

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، بأنه سيوقع مرسوما للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأفاد الكرملين، في بيان أصدره مساء الاثنين، بأن بوتين أجرى مكالمتين هاتفيتين مع كل من ماكرون وشولتس، حيث «أبلغهما بنتائج الاجتماع الموسع لمجلس الأمن الروسي الذي استعرض الأوضاع الحالية حول دونباس في سياق قرار مجلس الدوما الروسي الخاص بمسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين».

وأشار الكرملين إلى أن بوتين تلقى كذلك اليوم طلبا من رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، للاعتراف بسيادتهما «في ظل العدوان العسكري للسلطات الأوكرانية وعمليات القصف المكثفة لأراضي دونباس، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة السكان المدنيين».

وتابع البيان أنه «علما بهذه الأمور ذكر الرئيس الروسي أنه ينوي أن يوقع في أقرب وقت على مرسوم مناسب» للاعتراف باستقلال الجمهوريتين.