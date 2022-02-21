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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لفتح حوار مجتمعي

نائب يقترح 3 شهور مهلة قبل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

مجلس النواب
مجلس النواب

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لايمكن تطبيق تعديلات على قانون الايجار القديم على المستأجرين في الوقت الحالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الاثنين، أن يحدث تنازل من الطرفين للوصول إلى حلول، كما يجب إلزام الملاك بعدم الحصول على حقوقهم في عمل الصيانة اللازمة للعقارات حتى يتم المحافظة على الثروة العقارية.

وشدد على أن البرلمان لديه رغبة قوية لمناقشة قانون الإيجارات السكنية وسوف يتم الاستماع إلى كل الأطراف.

وفي السياق ذاته اقترح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك حوارا مجتمعيا بين الملاك والمستأجرين لمدة ٣ شهور ، لوضع تصور وحلول تخص الإيجار القديم.


وقد استقر مجلس النواب ، في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي ، علي إدخال تعديل على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد والمعروف إعلاميا بتعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني.


و نص التعديل الذي أدخله مجلس النواب علي مشروع تعديلات قانون الايجار القديم على إلزام طرفي العلاقة بالالتزام بمدة ” انتهاء الخمس سنوات حتى لا يكون الطرد قبل انقضاء هذه المدة ووافق البرلمان والحكومة على هذا التعديل.

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