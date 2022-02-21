وزير الأوقاف: لمن يتحدث في الشأن العام.. أنت حر ما لم تضر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن "مسؤولية الأوقاف تبدأ من بيوت ربنا وأنا اللي هتسأل أمام الله فيها، أما ما يحدث بوسائل الإعلام فهو مسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد أن حرية كل إنسان تقف عند حدود حرية الآخرين وأنت حر ما لم تضر .

وأوضح وزير الأوقاف أن من يتحدث في الشأن العام الديني، وهو لا يعلم ما يقول يشكل خطرا على الأمن القومي للبلد، لما تجيب واحد بيتكلم في الاقتصاد، وهو ما يفهمش فيه ويلعب بعواطف الناس فهذا يضر بالأمن القومي.