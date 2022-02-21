بريطانيا: لن نسمح بانتهاك روسيا التزاماتها الدولية

أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل، أن الخارجية البريطانية أعلنت أن خطوة روسيا بإعلان الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك تظهر ان موسكو اختارت طريق المواجهة وليس الحوار .

كما أكدت الخارجية البريطانية أنها سوف تقوم بالتنسيق مع الحلفاء،:" لن نسمح بانتهاكات روسيا لـ التزاماتها الدولية دون أن تمر دون عقاب ".

اعترف الرئيس الروسي بوتين رسميا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدا أن السياسة الأمريكية التقليدية تجاه روسيا لا ترغب في تواجد دولة كبيرة وقوية مثل روسيا.

وأضاف الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته بمؤتمر صحفي، "الغرب يدفع أوكرانيا للقيام بـ استفزازات على خط التماس مع الدونباس ".

وتابع الرئيس الروسي "أوكرانيا تمتلك أسلحة دمار شامل ولن نسمح بأي تهديد لـ روسيا، والغرب والناتو حولا أوكرانيا لساحة حرب".