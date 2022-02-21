احمد موسي: هناك مؤامرة تستهدف استقرار مصر والأردن

قال الإعلامي أحمد موسي أن مصر والمملكة الأردنية تتعرضان لمؤامره تستهدف أمننا واستقرارنا، وفيه شغل بيتم من صفحات عليها حاجات كتير لأمر ما .



وأضاف الإعلامي أحمد موسي خلال برنامجه على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، ان فيه شغل على الصفحات التي تدار من الخارج ومتدخلوش عليها والصفحات دي بتروج للي بتنشرة النيويورك تايمز .



واوضح أحمد موسي أن الاردن من الدول التي نجحت في عدم الوقع في احداث الفوضي في عام ٢٠١١، والعالم العربي يدفع ضريبه بالدم عن شان بندافع عن قضية رئيسية ومقداستنا وهى القضية الفلسطينية، ولازم نخلي بالنا مما يحاك لزعزة استقرار الدول الامنه .