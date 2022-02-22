إسكان النواب: معظم مقرات الأحزاب غير مخاطبة بقانون الإيجار القديم

أكد النائب أمين مسعود، امين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الايجار القديم منح الاشخاص الاعتبارية مهلة لا تتجاوز خمس سنوات قبل الاخلاء، والمحلات المؤجرة باسم الشركات ضمن الاشخاص الاعتبارية المخاطبة بقانون الايجار القديم.

وأشار النائب أمين مسعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى انتهائهم من مشروع تعديلات قانون الايجار القديم، وغدا سيتم التصويت على التعديلات، موضحا أن التصويت سيتم بأغلبية الثلثين من النواب.

وأوضح النائب أمين مسعود، امين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن معظم الأحزاب مقراتها غير مؤجرة وغير مخاطبة بقانون الايجار القديم، مفيدا بأنهم سيقومون بمعالجة أي تشوهات في القانون القديم من خلال قانون للإيجار الجديد.