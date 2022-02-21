الرئيس السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت.. غدا

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة الكويت غدا الثلاثاء ، في أول زيارة رسمية منذ تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح، أميرًا لدولة الكويت.

وتأتى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فى إطار التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب ، كما سيعقدان لقاء قمة.

كما ستبحث القمة بين الزعيمين، الاستعدادات والترتيبات للقمة العربية القادمة المقرر عقدها في دولة الجزائر في الربع الأخير من العام الجاري 2022، وتنسيق المواقف المشتركة بين البلدين تجاه قضايا المنطقة.

وتتزامن زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت مع مرور 60 عاما على العلاقات المصرية الكويتية، التي تتسم بالتعاون المتبادل وتنسيق المواقف فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية.