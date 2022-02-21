ألعاب نارية.. احتفالات في دونيتسك ولوغانسك بعد قرار بوتين..فيديو

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " مقطع فيديو يرصد احتفالات وألعاب نارية في دونيتسك ولوغانسك بعد إعلان الرئيس الروسي بوتين الاعتراف باستقلالهما.

وكان الرئيس الروسي فلا ديمير بوتين اعترف رسميا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدا أن السياسة الأمريكية التقليدية تجاه روسيا لا ترغب في تواجد دولة كبيرة وقوية مثل روسيا.

وأضاف الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته بمؤتمر صحفي، "الغرب يدفع أوكرانيا للقيام بـ استفزازات على خط التماس مع الدونباس ".

وتابع الرئيس الروسي "أوكرانيا تمتلك أسلحة دمار شامل ولن نسمح بأي تهديد لـ روسيا، والغرب والناتو حولا أوكرانيا لساحة حرب".