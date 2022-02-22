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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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النائب إيهاب رمزي عن قانون الإيجار القديم: الوضع الحالي فيه تمييز

ايهاب رمزي
ايهاب رمزي

قال   النائب إيهاب  رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب رداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي   حول وجود شبهة عدم دستورية  في هذا القانون للتفرقة بين المراكز القانونية  بين المؤجر الطبيعي التجاري والاعتباري وهي المشكلة التي حالت دون إقرار المشروع في  2019  وهو ما قد يعرض التعديل الأخير لشبهة الطعن أمام الدستورية العليا لأنه لا يوجد  شبهة عدم دستورية  خاصة أن المشروع الحالي    يعالج مشكلة  حكم الدستورية العليا في 2018 الذي ألغى القانون  القديم  وبات هناك راغاً تشريعياً ومن ثم  فإن   مشروع القانون الأخير الذي وافق عليه النواب  يعالج الفراغ التشريعي الناجم عن حكم الدستورية   ".


كاشفاً في  مداخلة هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONأن القانون تأخر عدة سنوات  ما بين حكم الدستورية وحتى الان وكان من اللازم صدور    قانون الان يعالج هذا الفراغ  ويحدث توازن في  وضع الشخصيات الاعتبارية لتنظيم  ذلك الملف ".


مبيناً أنه من حق المشرع أن  ينظم ذلك عبر تقنين الأوضاع وعلاج الفراغ التشريعي  سواء منح مهلة  أو   فترة لتقنين الاوضاع   أو الاخلاء الفوري   بحسب   مايتم التوصل   إليه   وبالتالي من حق  المشرع علاج الامر   في ضوء حكم الدستورية   العليا ".


ولفت إلى    أن فكرة الامتداد  في العقود إلى ملا نهاية أو تكون علاقة مؤبدة    أمر رفضته  الدستوريه العليا  لتعارضه مع فكرة  الملكية حيث   أكدت المحكمة  أن العقود تمتد   لجيل   واحد  وهي فكرة معممة في الايجارات القديمة التجارية والسكنية للشخصيات  الطبيعية لكن فيما يخص الاعتبارية لم تتطرق لها الدستورية فيما يخص مدد العقود لكنها ألغت الابدية   بوجه عام  وبالتالي أصبح  النص بعد الحكم  محتاجاً     لتدخل تشريعي ".


أتم : " لهذه الأسباب لا توجد  شبهة عدم دستورية كون  المشرع ومن ضمن اختصاصه الاصيل أن يصوغ العلاقة وفقاً  لحكم الدستورية ".


ورداً على سؤال الحديدي  : لو فيه شقتين في نفس العمارة واحدة متأجرة بنشاط تجاري باسم شخص طبيعي، والتانية متأجرة بنشاط تجاري باسم شركة.. يبقى إية الوضع وفقا للقانون الجديد؟ أليس هناك تمييز ؟  ليرد رمزي قائلاً : هناك تمييز وأنا مع حضرتك في هذا الأمر. وأنا كنت من أنصار   أن  يتأخر التعديل ويصدر قانون متكامل لكافة الأطراف ولازم يصدر القانون سريعاً تفادياً للوضع التمييزي بين تلك المراكز.

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