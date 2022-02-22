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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

والدها يستغيث.. ندا متغيبة عن منزلها بالقناطر الخيرية في ظروف غامضة

صدى البلد

استغاث والد الطالبة “  ندا محمد الدبركى ” ، في رسالة إلى خدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته منذ 4 أيام في ظروف غامضة.

 

وقال الأب  في رسالته: “ تغيبت ابنتي ندا محمد الدبركى ، البالغة من العمر 14عاماً عن المنزل في القناطر الخيرية التابهة الى محافظة القليوبية ، وذلك فى ظروف غامضة، خرجت منذ 4 أيام يوم الجمعة لتلقي الدرس و من بعد صلاة الجمعة ٢٠٢٢/٠٢/١٨ تم غلق الهاتف بعد أن خرجت من الدرس  ولم تعد حتى الآن .

 

وأضاف: ساعدونا بالله عليكم واعتبروها ابنتكم، بحثنا عنها في كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكم.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التي كاد قلبها أن ينفطر على غيابها”.

 

وطالب الأب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01277757707
 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة القليوبية القناطر الخيرية صلاة الجمعة متغيبة اهل الخير ظروف غامضة

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