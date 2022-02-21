ميدو منتقدا الأداء الدفاعي لـ الاتحاد: صعب تنافسوا على المربع الذهبي

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، الأزمة الدفاعية التي تطارد الاتحاد السكندري في الوقت الحالي، الأمر الذي ظهر جليا من خلال استقبال الفريق السكندري لـ16 هدفا خلال 9 مباريات بالدوري هذا الموسم.

وقال “ميدو”، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”، "الاتحاد السكندري يعاني من أزمة دفاعية واضحة هذا الموسم في الدوري".

وأضاف "الاتحاد استقبل 16 هدفا في 9 مباريات في الدوري، وصعب منافسته على المربع الذهبي إذا استمر الفريق بهذا الشكل الدفاعي".

وختم حديثه قائلا "معدل استقبال الاتحاد السكندري للأهداف كبير للغاية وهذا يعكس الأزمة الدفاعية داخل الفريق".