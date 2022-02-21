ميدو موجهًا التحية لإدارة الأهلي وأمير توفيق: "النادي يستفيد من أوروبا"

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي وكذلك أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عجباني فكرة توأمة الأهلي مع بعض الأندية الأوروبية التي تساعد في تطور لاعبي فريقه".

أضاف: "التطور في أوروبا مختلف، وأول ما سافرت بلجيكا من أول 7 شهور بعد عودتي حسيت إني فرقت عن زمايلي في منتخب مصر، من خلال الأكل والنوم ودايما كنت متحفز إني عايز ألعب، وتدرب بجدية، ومفيش حد هيدرب براحة بياكل عيش في أوروبا، الطريقة اللي تتمرن بيها هي الطريقة اللي تلعب بيها".

وختم حديثه قائلا: "أوجه التحية لإدارة الأهلي وللجنة الكرة في النادي على فكرة التوأمة مع الأندية الأوروبية، وعجبني شغل أمير توفيق في الأهلي خلال الفترة الماضية".