أخبار التعليم.. بشرى سارة لتلاميذ 4 ابتدائي بشأن مناهج العلوم والرياضيات .. خبير تربوي: تطبيق منهج تنمية الأسرة يعمل على ترقية جيل من المسئولين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



ضمن مبادرة أعرف بلدك.. اتحاد طلاب جامعة حلوان ينظم زيارة لقلعة صلاح الدين

نظم اتحاد طلاب جامعة حلوان، ضمن مبادرة أعرف بلدك لتعريف الطلاب بمعالم مصر الأثرية والسياحية، رحلة لطلاب كليات الجامعة إلي قلعة صلاح الدين الأيوبي.



خبير تربوي: تدريس مقررات تنمية الأسرة بالمناهج يسهم فى إصلاح قوام المجتمع

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه يتفق تمامًا مع قرار المجلس بتطبيق منهج تنمية الأسرة المصرية، ضمن مقرر القضايا المجتمعية، والذي يتم تدريسه بكافة الجامعات لأنه سيعالج مكافحة الفساد، وتحليل المشكلات المجتمعية والتي تدور حول الزيادة السكانية، وحقوق الإنسان، وغيرها من المشكلات التي تتعلق بمشاكل المجتمع.



لمدة أسبوع.. آداب عين شمس تتلقى التماسات نتائج الفصل الدراسي الأول



أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن بدء تلقي الالتمالسات علي نتائج الفصل الدراسي الأول اعتبارا من اليوم الإثنين، لمدة أسبوع.



بشرى سارة لتلاميذ 4 ابتدائي بشأن مناهج العلوم والرياضيات

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا سارا لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء امورهم.

مستشفيات جامعة بني سويف تصعد للمستوى الثاني ببرنامج حوكمة استخدام المضادات الحيوية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، صعود مستشفيات الجامعة للمستوى الثاني في برنامج حوكمة استخدام المضادات الحيوية في مبادرة الرعاية الصيدلية.



خبير تربوي: تطبيق منهج تنمية الأسرة يعمل على ترقية جيل من المسئولين

أكد الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، أن قرار تطبيق منهج تنمية الأسرة المصرية ضمن مقرر القضايا المجتمعية، سيعمل علي ترقية جيل من مسؤولين قادرين على التعامل مع التعقيدات وتعزيز تغيير القضايا المجتمعية والمساهمة في حلها بدلا من سماع المشكلة دون تدخل للحل.

رئيس جامعة الزقازيق يطمئن على سير العمل بعيادات التأمين الصحى ويفتتح عيادة الأسنان



استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم الدكتور جمال سلامة مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية ، بحضور الدكتور عاطف الصياد أمين عام الجامعة، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية،وقام الدكتور جمال سلامة بإهداء رئيس الجامعة ، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات درعا تذكاريا تقديرا لجهود الجامعة فى دعم المنظومة الصحية والطبية بمحافظة الشرقية، كما أهدى رئيس الجامعة مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية درع الجامعة تقديرا لجهوده ودوره المتميز بالمحافظة فى تقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظة.

انطلاق الموسم الجديد لراديو عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، راديو عين شمس، اليوم، بإشراف الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات والدكتو عالية عبد العال رئيس وحدة الاستوديو والإعلام بالكلية ومديرة راديو عين شمس.