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رياضة

بيراميدز يوافق على طلب الإسماعيلي بتولي حمد إبراهيم تدريب الدراويش

صدى البلد

أصدر نادي بيراميدز، بيانا رسميا بشأن الموافقة على انتقال المدرب العام لفريقه الكابتن حمد إبراهيم إلى النادي الإسماعيلي لتولي منصب المدير الفني بناء على طلب من إدارة الدراويش في ظل العلاقات الطيبة بين الناديين، وبعد موافقة إدارة بيراميدز والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على الطلب.

وجاء في البيان:

في إطار العلاقة الطيبة التي يسودها الود والاحترام بين نادي بيراميدز والنادي الإسماعيلي، وحرصا من نادينا على قلعة الدراويش وجماهيرها الغفيرة، وفي إطار مساندة النادي الإسماعيلي لتجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها، وافق نادي بيراميدز والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، على طلب إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بشأن الحصول على خدمات الكابتن حمد إبراهيم المدرب العام بالنادي، ليتولى منصب المدير الفني للدراويش خلال المرحلة الهامة المقبلة.

وفي هذا الإطار، يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز ورئيسه التنفيذي المهندس ممدوح عيد وكافة العاملين بالنادي والجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين بخالص الشكر والتقدير والتحية للكابتن حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على الفترة التي قضاها خلال مهمته بالنادي والتي نعلن نهايتها اليوم، والتي نعتز بأنها كانت ناجحة، أعطى خلالها الجهد المطلوب بكل إخلاص ومهنية واحترافية، جعلت منه واحدا من أهم أفراد عائلة نادي بيراميدز.

إلا أن إدارة نادي بيراميدز لم يكن لديها خيار سوى الوقوف بجوار شقيقه النادي الإسماعيلي والموافقة على الرغبة التي تقدمت بها إدارته بتولي الكابتن حمد إبراهيم المسئولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد موافقة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، وذلك حفاظا على أواصر الصداقة بين الناديين ودعما لمسيرتهم خلال الموسم الحالي، وتأكيدا على العلاقة الطيبة التي تجمع نادي بيراميدز بالنادي الإسماعيلي وإداراته المتعاقبة وجماهيره الكبيرة.

وهو ما عبر عنه المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، للمهندس يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي خلال الاتصال الذي جمعهما أمس، واتفقا خلاله على تفعيل بروتوكول التعاون بين الناديين ليجسد عمق العلاقة بينهما.

ونحن إذ نؤكد أننا سوف نفتقد الكابتن حمد إبراهيم وجهده الكبير خلال رحلتنا للوصول للمجد والبحث عن تحقيق الألقاب المحلية والأفريقية التي تضمن لنا كتابة صفحات جديدة من تاريخ كرة القدم نقف خلالها بجوار كبار الأندية الأبطال في مصر وأفريقيا، إلا أننا نتمنى له كل التوفيق والنجاح خلال مهمته الجديدة كمدير فني للإسماعيلي، ونؤكد أنه سيبقى فردا من عائلة بيراميدز، نكن له كل الاحترام والمحبة والتقدير على مدى السنوات المقبلة.

ونتمنى التوفيق لفريقنا فيما هو قادم من منافسات تحت القيادة الفنية للكابتن إيهاب جلال، وجهازه الفني والإداري، الذي نثق فيه تماما لتحقيق أهداف نادي بيراميدز خلال المرحلة المقبلة.

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