ميدو لإدارة الأهلي: هل تطبقون سياستكم الإعلامية على موسيماني مثل اللاعبين

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو سؤالا خاصا إلى مجلس إدارة النادي الأهلي بعد تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اليوم مع وسائل إعلام في جنوب أفريقيا.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالتي لمجلس إدارة الأهلي هل تطبقون سياستكم الإعلامية على موسيماني مثلما تفعلون مع اللاعبين؟".

وأضاف: "اللاعبون يتم منعهم من الظهور الإعلامي لكن عندما يظهر موسيماني ويتحدث مع وسائل إعلام في جنوب أفريقيا، هل يتم تطبيق سياسة الأهلي الإعلامية مع المدرب مثلما تفعلون مع اللاعبين؟".

وختم حديثه قائلا: "موسيماني يستخدم كل الوسائل المتاحة من أجل الضغط على الأهلي لتجديد عقده بالشروط التي يضعها".