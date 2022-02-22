باحث سياسي: إعلان بوتين استقلال لوجانسك ودونيتسك سيفتح شهيته لمدن أخرى ..فيديو

قال الدكتور يحيى الخربوطلى، الكاتب والباحث السياسي، إنه حذر من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلوجانسك ودونيتسك، وكان يتمنى أن لا تصل الأمور إلى ذلك الحد.



وأشار "الخربوطلى"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الشعب الأوكراني كان يتوقع عدم الاعتراف بالجمهوريتين لتبقى ورقة فى يد بوتين للضغط على الناتو والحصول على ما يبتغيه، مضيفًا "الشعب الأوكراني فقد آخر أمل".



وأوضح أن بوتين لم يوقع الاتفاقية حتى الآن، ولكن طلب تجهيز وثائق الاعتراف، لافتًا إلى أن لوغانسك ودونيتسك هما فقط مدينتان ضمن إقليم الدنباس، وهناك مناطق تدخل في الإقليم ويسطير عليها الجيش الأوكراني، وبمجرد التوقع على الاتفاقية ستفتح شهية بوتين لضم مدن جديدة.



وأكد أن الرئيس الأوكراني أمر بعقد جلسة لمجلس الأمن القومى والدفاع الوطني، معلقا "لا أدري على ما يراهنون، فقد يكونون يراهنون على تدخل أمريكا".