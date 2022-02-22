عمرو أديب: بوتين عنده حق وبيعمل اللي هو عاوزه

علق الإعلامي عمرو أديب على حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اليوم في مؤتمره عن أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا .



قال عمرو أديب خلال كلمته في برنامجه الحكاية المذاع على قناة mbc مصر، " ان بوتين بصراحه عنده حق في كلامه، وانت قاعد تجيبلي صواريخ على الحدود بتاعتي وتضرب الناس اللي في حمايتي وعاوزين أخش حرب لا انا مبدخلش حرب، وبوتين عمل اللي عاوزة وهو قاعد".





وأضاف عمرو أديب "أن القاعدة الأمريكية ببولندا عاملة إزعاج لروسيا، وأول عقوبة لروسيا ممكن تتعمل هي حرمان روسيا من نظام الدولار العالمي الذي تتحكم به الولايات المتحدة الأمريكية".