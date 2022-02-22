تصل للسجن المشدد.. النائب طارق عبدالعزيز يكشف العقوبة المنتظرة لمنتحل صفة الطبيب

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس النواب ، إن الصيدلي أحمد أبو النصر حسب التحقيقات انتحل صفة طبيب وأدار أماكن لإعداد أدوية غير مرخص بها وغير حاصل على مؤهل .





وأضاف طارق عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صالة التحرير ” تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة صدى البلد، أن النيابة العامة سيتكشف لها إذا ما كانت أدوية أحمد أبو النصر أدت إلى أذى أو إلى وفاة أحد المرضى ، فإذا كانت هذه الأدوية لم تؤثر في أحد فإن سيعاقب الجريمة الأشد وهي صناعة الأدوية التي صنعها .



وكشف أن صناعة الدواء بدون ترخيص تصل عقوبتها لـ ٥ سنوات إن لم يحصل بها ظروف مشددة فإذا ظهر بها ظروف مشددة سترتقي الواقعة من جنحة إلي جناية والجناية قد تصل إلى سجن مشدد .