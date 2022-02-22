العشري عن رحيل مهند لاشين: هدفنا الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.. فيديو

قال طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إن الفوز على فريق فاركو، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، يمثل أهمية قصوى بالنسبة لفريقه، وفوز مهم على فاركو الفريق الذي وصفه بأنه مستقرًا ولديه نجوم كبار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فوز فريق طلائع الجيش على فاركو مستحق، وأنه لديه ثقة كبيرة في لاعبي فريقه، الذين يتطورون معه بشكل مستمر.

وأوضح أنه استغل فترة التوقف لمشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا والإعداد جيدًا، مشيرًا إلى أن كأس الرابطة كان له دور في تحسن الفريق من خلال منح اللاعبين الفرصة للمشاركة والوصول إلى التشكيلة المثالية.

وأوضح خلال حديثه بقناة صدى البلد، أن فريق طلائع الجيش يستحق أن يرتقي للأفضل، وهو ما يعمل عليه في الفترة الحالية.

وعن موقفه من العروض التي تلقاها مهند لاشين للرحيل، قال إن اللاعب من العناصر الأساسية، وهناك مشروع مفترض بنادي طلائع الجيش وهو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وأنه سيناقش في نهاية الموسم احتياجاته للموسم المقبل وتحديد الراحلين والمستمرين وأيضًا المراكز التي يرغب في تدعيم صفوفه بها.