سنضبط فوضى الإعلانات الطبية.. الصحة تحسم الجدل بشأن التداوي بالأعشاب وتنصح المواطنين

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة في تعليقه على فوضى العلاج على مايسمى بالاشعاب أنه بعد إنشاء هيئة الدواء المصرية أصبحت سلطة ترخيص الأدوية هي الهيئة فقط، وتراخيص ممارسة المهنة هي حق أصيل لوزارة الصحة."



وشدد على ضرورة التفرقة بين العلاج ووسيلة العلاج، موضحاً أنه حتى هذه اللحظة لايوجد تنظيم للعلاج بالأعشاب قائلاً : " ولو هي علاج يجب أن تخضع للرقابة والتصاريح، ولا يجوز التطبب أو التطبيب إلا من شخص مرخص له وبمواد مرخص بها."

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : هل مصر ستعترف بالطب البديل؟ قال المتحدث باسم وزارة الصحة في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة: " ON: الأعشاب دي مواد كيميائية برضة.. وما يُسمح بالتداوي به يجب أن يكون معروف نسبته وأضراره، وكثير من الأعشاب التي تخرج من الأرض ضارة.



ولفت إلى أن من يدعي أنه يعالج وهو ليس طبيبًا فإن الوزارة يجب أن توقفه، وهناك قرار من الحكومة لتنظيم مسألة الإعلان عن المنتجات الطبية وهذا أمر جيد.. لضبط فوضى الإعلانات الطبية.



ووجه نصيحة للمواطنين قائلاً : " نصيحتي الذهبية لمن يتداوى بالأعشاب لو كان الماء علاجًا لا تشربه إلا بوصفة طبية.. وإن شاء الله الفترة المقبلة سنضبط الإعلانات الطبية."