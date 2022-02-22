وزيرة التضامن: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم باكتشاف المواهب.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه اهتمام باكتشاف المواهب، مؤكدة أن قرى حياة كريمة، نعمل من خلاله على تعديل بعض السلوكيات الخاطئة البسيطة.

وأضافت نيفين القباج، أن الفن قد يكون احيانا للفقراء، مشيرا إلى أن الكفاءة هي العامل الأساسي، ويتم إختيار الأشخاص بناء على كفاءتهم، وليس عامل آخر.

وتابعت نيفين القباج، أن تنمية المواهب ستتم بعد إكتشاف المواهب، مؤكدة أنه نتعاون مع مؤسسة حياه كريمة، بالتعاون مع عدد من الفنانين، ولاعبين كرة قدم، وموسيقيين، من أجل تنمية مهارات شبابنا بكافة القطاعات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن العمل مع ذوي الهمم مكسب لنا، مؤكدة أنه نعمل على تقديم الدعم الكامل لهم.