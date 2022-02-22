وزيرة التضامن: الفن هو سيمفونية متبادلة مع الحياة ويؤثر في المجتمع.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إنه أحب الفن، مؤكدة أنه أعتبر أن الفن هو سيمفونية متبادلة مع الحياة ويؤثر ويعبر عن المجتمع.

وأضافت نيفين القباج، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن "المايسترو سليم سحاب"، قام بعمل كورال مع أولادنا من دور الرعاية.

وتابعت نيفين القباج، أن الفن نوع من أنواع المصالحة، مؤكدا أنه يساهم في أن يوصل أولادنا من دور الرعاية وذوي الهمم وربطهم مع المجتمع.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الفترة الأخيرة، كان هناك أكثر من عمل فني، عن كفالة الأطفال للفنانة منة شلبي، ومسلسل “إلا أنا”، والذي ناقش قضية التوحد الأطفال.