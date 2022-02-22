الإجراءات الاحترازية.. الأوقاف: لا نريد أن يتعرض أي مسجد للإغلاق في رمضان.. فيديو

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف شكلت غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الاستعداد تتمثل في صيانة المساجد وتجديد فرشها، والإشراف على حملات النظافة والتعقيم، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم"، لافتا: "الوزارة عملت على إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات وابتهالات وبرامج علمية وخواطر دعوية وفتاوى رمضانية، فضلا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل".

وأكد: "مازلنا ملتزمين بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة، من أجل المحافظة على نفسنا"، متابعا: "نتعاون مع كل العالمين في وزارة الأوقاف من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي من شأنها المحافظة على الإنسان، وإقامة الشعيرة".

وأشار: "حريصون على إقامة صلاة التراويح بالمساجد، ولا نريد أن يتعرض أي مسجد للإغلاق نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، موضحا: "وزارة الأوقاف تؤكد دائما أن الرأي الديني يأتي في الأمور الطبية بعد الرأي الطبي".



وأكد الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف،: "ملتزمون بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد وسيكون هناك تفتيش مكثف خلال شهر رمضان".

