الأهلي يتابع حالة بدر بانون في لندن والنمسا لتحديد مصيره

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن بدر بانون مدافع الفريق الأول بالأهلي يخضع لفحوصات طبية مكثفة خلال الفترة الحالية لإعداد تقرير شامل عن حالة اللاعب؛ تمهيدًا لعرض الملف على عدد من الخبراء الأجانب سواء في النمسا وانجلترا والمانيا للوقوف على حالته خاصة في ظل وجود حالات متشابهة مثل بانون وتم علاجها .

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، المٌذاع على فضائية ETC : "يتابع الأهلي تطورات الحالة ، حيث يعاني اللاعب من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا والتي أبعدته عن المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت بالكاميرون.

ويعانى بدر بانون من الإصابة فى عضلة القلب، وفضل الجهاز الطبى بالأهلي منحه راحة سلبية تجنبًا لحدوث أي مضاعفات جديدة.