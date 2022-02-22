الرئيس الأمريكي يوقع على مرسوم رئاسي بشأن دونيتسك ولوجانسك

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا بشأن حظر أي أنشطة اقتصادية أمريكية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، للرد على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك.

وقال بايدن في القرار الذي نشره البيت الأبيض إنه تقرر ذلك باعتبار أن قرار بوتين يهدد بشكل أكبر السلام والاستقرار والسيادة والسلامة الإقليمية لأوكرانيا ، وبالتالي تشكل تهديدًا غير عادي وغير عادي للأمن القومي والأجنبي.

ونص القرار على حظر ما يلي:

-الاستثمار الجديد في دونيتسك ولوجانسك في أوكرانيا أو أي مناطق أخرى في أوكرانيا قد يحددها وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية (يشار إليها مجتمعة باسم "المناطق المغطاة")، من قبل شخص من الولايات المتحدة، أينما كان.

-الاستيراد إلى الولايات المتحدة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المناطق المشمولة.

-التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التوريد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الولايات المتحدة، أو بواسطة شخص من الولايات المتحدة، أينما كان، لأي سلع أو خدمات أو تقنية إلى المناطق المشمولة.

-كما يحظر المرسوم الرئاسي استيراد أي سلع من دونيتسك ولوهانسك إلى الولايات المتحدة، ويحظر القيام بأي أنشطة استثمارية في دونيتسك ولوهانسك.