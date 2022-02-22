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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير المالية للمتابعة والجمارك توضح أهمية التسجيل المسبق للشحنات.. فيديو

مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إنه تم تنفيذ 14 مركزا لوجيستي على مستوى الجمهورية لمواكبة التحول الرقمي.

 

وأضافت "ناصر"، خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هناك ميكنة فى الجمارك فى مواكبة التحول الرقمي"، لافته: "كان هناك مشكلة كبيرة فى الحصول على المعلومة ولكن فى الميكنة الحصول عليها بطريقة أسهل وأسرع".

 

وأشارت: "نسعى لمواكب التحول الرقمي التي تقوم به الدولة في مختلف المؤسسات والقطاعات"، مردفه: "يتم تدريب الموظفين في التحول الرقمي أكثر من مرة حتى لا يحدث أي خطأ في مواكبة التحول الرقمي".


وأوضحت: "الوزارة تستعد لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات تجريبيا، في الموانئ الجوية، وذلك بعد نجاح التجربة الأولى في الموانئ البحرية"، مضيفه: "الوزارة تعمل أيضا على تبسيط ورقمنه الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي".

 

واسترسلت: "المواطن حاليا يتابع المنتج من أول وصوله إلى مصلحة الجمارك وإنهائها على الهاتف المحول"، لافته: "يتم وضع فاتورة الشحنة على موقع الجمارك لإنهاء الإجراءات إلكترونيا لتوفير الوقت لمستقبلي الشاحنة.. وهناك إجراءات جمارك تنتهى في يوم مثل كتاكيت نباتات الزينة وغيرها من الأشياء التي لا تتحمل الوقت".

 

ولفتن: “الوزارة تنظم دورات تدريبية للعاملين بالموانئ الجوية على منظومة التسجيل المسبق للشحنات؛ تمهيدا للتطبيق التجريبي”.
 

وأكملت: "يتم التواصل مع كل المسئولين في المجتمع التجاري، وعمل لقاءات معهم، سواء الغرف التجارية، أو اتحاد الصناعات، والمستثمرين لمناقشة العقبات وأي تحديات أو مشاكل تواجههم، لتقييمها وإيجاد الحلول لها".

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