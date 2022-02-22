ناقد رياضي: موسيماني أيقونة تدريب وسيحصل على ما يريد في جلسة التجديد

يرى الناقد الرياضي ماهر غريب، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، هو أيقونة في التدريب.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن موسيماني مدرب كرة كبير ومتكامل، واستطاع أن يطور أداء الأهلي وتكوين أكثر من فريق وليس فريق واحد وهذا يحسب له.

وأشار الناقد الرياضي ماهر غريب، أن مباراة الأهلي ومونتيري في مونديال الأندية والفوز وسط الغيابات الكبيرة كان دفعة قوية للأحمر للفوز بالميدالية البرونزية والفوز على الهلال السعودي.

وأوضح أن النادي الأهلي تأخر في تجديد التعاقد مع موسيماني، مشيرًا إلى أنه سيحصل على ما يريده الآن خلال جلسة التجديد التي ستكون خلال الفترة المقبلة.