ناقد رياضي: موسيماني يجيد إدارة المباريات الكبيرة.. فيديو

قال الناقد الرياضي شريف عبد القادر، إن الجنوب إفريقي موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لديه ميزة، وهي إجادة إدارة المباريات الكبيرة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن موسيماني يجيد التعامل بشكل كبير في المباريات الكبيرة، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاقد معه.

وأوضح شريف عبد القادر، خلال حديثه بقناة صدى البلد، أن مقولة الأهلي بمن حضر مقولة صحيحة، وهذا ما رأيناه في المباريات الأخيرة التي خاضها الأهلي.