ناقد رياضي: موسيماني كشف تدخل إدارة الأهلي في أمور الفريق

قال الناقد الرياضي ماهر غريب، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، كشف حقيقة تدخل إدارة القلعة الحمراء في الأمور الخاصة بفريق الكرة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حديث موسيماني بشأن عدم علمه بقرار رحيل محمود عبد المنعم كهربا، يعني أن إدارة النادي الأهلي تتدخل في الأمور الخاصة بفريق الكرة.

وأشار خلال حواره بقناة صدى البلد، إلى أن تدخل الإدارة في الأمور الخاصة بفريق الكرة لا يعيبها.

وأوضح الناقد الرياضي ماهر غريب، أن هناك تسريبات أفادت بأن محمود عبد المنعم كهربا قد حصل على العقد الأعلى بين صفوف فريق الأهلي.

وعن منتخب مصر، طالب غريب إدارة اتحاد الكرة المصري بضرورة تجديد عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني، وعدم ربطه بالوصول إلى كأس العالم.