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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك أحمد زاهر في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت فيها وهي مرتدية ً فستاناً أسود مفتوح من الركبة وحذاء أبيض .

 

وعلقت قائلةً :"العيون ليست هادئة أبداً"،مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وشاركت ملك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع  أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

 

 

 

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.

 

 

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