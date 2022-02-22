الناتو يدين اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.



ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن ستولتنبرج، قوله: إن هذه الخطوة "تقوّض بشكل أكبر" سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.



وأضاف الأمين العام "أدينُ قرار روسيا بمد الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية"، مضيفاً أن هذا يقوض الجهود المبذولة لحل الصراع وينتهك اتفاقيات مينسك.



ويأتي ذلك في أعقاب قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا.

