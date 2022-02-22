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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات سعودية موريتانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

وزير التجارة السعودي
وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي

قالت وزيرة التجارة والصناعة الموريتانية النهى بنت مكناس، إن قطاعي التجارة في موريتانيا والسعودية يؤديان دورا محوريا يتجلَّى في المهام المسندَة إليهما ضمن السياسة العامة للحكومة الموريتانية وبرامج رؤية السعودية 2030، كما حددها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائبُ رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.


وأضافت، خلال جلسة عمل مع نظيرها السعودي وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي، بالرياض، أن هذه الرؤية تتقاطع في كثير من أهدافها وبرامجها ومشاريعها مع برنامج (تعهُّداتي) الذي التزم فيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للشعب الموريتاني ولشركاء موريتانيا بالتصدي للعراقيل التي تحول دون بروز اقتصاد منفتح ومتنوع، تتكامل فيه قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري والمعادن والسياحة والنفط والغاز.


ونقلت وزارة التجارة عن الوزيرة قولها إن القطاع الخاص يحتل مقام الصدارة ضمن هذه الرؤية الشاملة، إدراكا لمكانته وللدور الجوهري الذي يجب أن يلعبه فى الإصلاح والإقلاع الاقتصادي.
وقدمت الوزيرة الموريتانية خالص شكرها وتقديرها للسلطات السعودية على الدعوة الكريمة التي وجهت لها لزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة.


وترأست الوزيرة الموريتانية وفدا رفيع المستوى من الاتحاد الوطني لأصحاب العمل الموريتانيين برئاسة محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد وعشرات من رجال الاعمال في مجالات الصناعة والسياحة.

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