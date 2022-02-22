رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا يثمن انضمام المغرب

قال رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) محمد تونيس، بالرباط، إن انضمام المغرب إلى هذا التجمع الإقليمي؛ هو "أفضل شيء لنا جميعا".



وأوضح تونيس ، في تصريحات صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، "سننظر بشكل عام في كيفية العمل من أجل الانضمام الكامل للمغرب في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، مؤكدا أنه سيكون لفائدة الجميع.



وأضاف تونيس، الذي يترأس وفدا عن برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ويقوم بزيارة حاليا للمغرب، بأنه يتم تدارس الاستراتيجيات والإمكانيات، معربا عن تفاؤله في الوقت الحالي بشأن هذا الموضوع.



وأكد رئيس برلمان (سيدياو) أن برلمانيي غرب إفريقيا "حريصون على تحقيق نتائج مثمرة لضمان حصول المغرب على العضوية الكاملة.



ويجري محمد تونيس بزيارة للمغرب؛ للمشاركة في الدورة السادسة للمنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية الذي ينظم بالرباط تحت شعار الحوار الاجتماعي وتحديات الدولة الاجتماعية، بمبادرة من مجلس المستشارين المغربي بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.