ترودو: حالة الطوارئ لم تنته بعد انتهاء التظاهرات غير القانونية

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إنه سيواصل استخدام سلطات الطوارئ لوقف الاحتجاجات "الخطيرة وغير القانونية" التي ضربت شوارع أوتاوا لأسابيع، وأحدثت فوضى في أحد الشرايين التجارية الرئيسية في البلاد.



وأوضح زعيم الحزب الليبرالي الحاكم: "في الوقت الحالي... هناك أشخاص يشيرون إلى استعدادهم للحصار، لمواصلة أعمالهم غير القانونية لتعطيل حياة الكنديين، نشعر أن هذا الإجراء يجب أن يظل في مكانه".



وكان ترودو يتحدث إلى المراسلين للمرة الأولى منذ أن فككت السلطات الحصار طويل الأمد بعد أن طبق قانون الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ أن أصبح قانونا في عام 1988.



وسلطت الأضواء على العاصمة الكندية؛ بعد أن نزلت قوافل من سائقي الشاحنات من مقاطعات بعيدة وأنصارهم من اليمين إلى المدينة في 29 يناير؛ للاحتجاج على الإجراءات الخاصة بلقاح كوفيد-19.



وعلى الرغم من تلقيح 90% من سائقي الشاحنات في كندا، وتنصل نقابات الشاحنات الكبرى من الاحتجاج، تمكنت الحركة من إبقاء أوتاوا في طريق مسدود معظم شهر فبراير، وسد طرق التجارة، مما أدى إلى إغلاق جسر لعدة أيام بين مدينة وندسور الكندية ومدينة ديترويت بالولايات المتحدة.